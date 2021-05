La Fiorentina e una difesa da ricostruire: emerge un nome per sostituire due partenze quasi sicure

La difesa sarà uno dei reparti in cui la Fiorentina dovrà intervenire con più decisione durante il prossimo mercato. Bene Martinez Quarta e Igor, ma le partenze praticamente certe di Milenkovic e Pezzella renderanno necessario l’acquisto di giocatori che li sostituiscano.

In questo senso il Corriere dello Sport parla di un interessamento da parte della Fiorentina per Nikola Maksimovic, in scadenza con il Napoli. La società viola avrebbe avviato dei contatti con il suo procuratore Ramadani, fermo restando che sul giocatore c’è anche l’interesse di Inter e Lazio.