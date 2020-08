La Fiorentina e un’altra operazione all’Amrabat per fare centro con Ricci

Sono tante le squadre che hanno puntato i propri occhi su Samuele Ricci, talentuoso e giovanissimo centrocampista di proprietà dell’Empoli (compirà 19 anni il prossimo 21 agosto). La Fiorentina potrebbe avere la meglio sugli avversari imbastendo, così come scrive La Nazione, un’altra operazione in stile Amrabat con lui.

In pratica verrebbe acquistato ora il giocatore e verrebbe lasciato in prestito agli azzurri per un periodo stabilito. Nel contempo il club di Corsi potrebbe tenere anche Zurkowski che ha finito la stagione in crescendo ad Empoli.