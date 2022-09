La Fiorentina e un’avventura scozzese dall’ambiente infuocato: il ‘Tynecastle’ è sold-out in un giorno. La conferma degli Hearts

La prossima giornata di Conference League metterà di fronte Hearts of Midlothian e Fiorentina, in programma giovedì 6 ottobre alle ore 21. E i tifosi locali non faranno mancare in nessun modo il loro supporto. Avevamo già accennato dell’enorme richiesta dalla Scozia per biglietti extra per accedere al Franchi (LEGGI QUI), ma la faccenda non cambia neanche in casa.

Come conferma l’account ufficiale degli Hearts su Twitter, il Tynecastle Stadium, casa del club di Edimburgo, è già sold-out. I quasi 20mila tagliandi a disposizione dei tifosi di casa sono stati acquistati in poco più di 24 ore.

Di seguito, il tweet: