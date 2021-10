La Fiorentina e uno scenario allarmante in attacco. Dietro a Vlahovic c’è il nulla (o quasi)

Nel reparto offensivo, la Fiorentina sta pagando delle scelte estive che si sono rivelate poco lungimiranti. Come vice Vlahovic, la dirigenza gigliata ha voluto confermare a tutti i costi Kokorin: il russo, però, oltre a non essere mai stato una reale prima punta, convive ormai da tempo con problemi muscolari che lo costringono a piccoli stop di tanto in tanto.

Anche in condizioni normali, difficilmente Kokorin avrebbe potuto sostituire il classe 2000. La situazione è precipitata alla vigilia della Lazio, con la positività di Nico Gonzalez che è l’unico potenziale sostituto di Vlahovic. Il russo è stato convocato, ma in questo momento non può garantire neanche uno spicchio di gara a livelli alti. Così, mister Italiano è stato costretto a convocare il ’03 Toci, attaccante della Primavera di Aquilani. Ad oggi, è lui il vice di Vlahohic e questo non può non essere uno scenario allarmante.