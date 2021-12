“La Fiorentina esprime un gioco migliore della Juventus. I viola prendono tanti gol, ma danno sempre l’impressione di poterli fare”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sotto il profilo del gioco la Fiorentina è migliore della Juventus, esprime un gioco piacevole al contrario dei bianconeri. Italiano ha portato un modo propositivo di vedere calcio: andare su tutti i campi per cercare di vincere. Se fai questo, con un pizzico di fortuna la classifica ti premia. I viola meritano a pieno la posizione che occupano”.

E poi sul confronto Italiano–Zeman ha aggiunto: “Ho avuto la fortuna di seguire Italiano a Trapani, lui si ispira a quanto fatto dal boemo a Foggia. Con interpreti diversi, certo. Il fatto che giochi con il 4-3-3 non significa che giochi come Zeman, ma le idee di fondo li accomunano. Difesa migliorabile? Le partite perse sono molto diverse tra loro: a Empoli la prestazione c’è stata. È mancata lucidità nella gestione del pallone, per tenere lontani gli avversari nel finale. È il modo di interpretare calcio che è cambiato: negli ultimi due anni si prendevano 2/3 goal a partita, senza avere la percezione di poterla vincere. Questa squadra, invece, ti dà la sensazione di poter vincere con tutti”.