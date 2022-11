La Fiorentina fa anche ‘mercato interno’: tre pezzi da novanta da ritrovare dentro casa per la svolta di gennaio

Gennaio mese di mercato invernale ma nel caso della Fiorentina anche di ‘mercato interno’, se vogliamo chiamarlo così. A gennaio infatti, tra inizio e fine mese, ci saranno i rientri di tre pezzi da novanta: Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez. Per un motivo o per l’altro il gruppo di Italiano ha dovuto farne a meno per la quasi totalità della prima parte di stagione e il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come possano essere tre volti-da-svolta per girone di ritorno ed Europa. In attesa naturalmente anche del mercato vero e proprio.