La Fiorentina fa i conti per la salvezza: una vittoria contro il Milan…

La vittoria contro il Benevento ha permesso alla Fiorentina di tirare un sospiro di sollievo per la lotta salvezza, ma ancora non è finita. La Nazione prova a fare i conti alla squadra di Prandelli, che oggi ha sette punti di vantaggio sulla terzultima. Il calendario, però, non permette di dormire sonni troppo tranquilli. La Fiorentina ha due punti in meno rispetto alla passata stagione, ma uno in più sul terzultimo posto oggi occupato dal Cagliari.

La quota salvezza – si legge – potrebbe essere attorno ai 35 punti, a cui va aggiunto il vantaggio negli scontri diretti con Torino, Spezia e Benevento. La prossima giornata, in tal senso, potrebbe favorire ulteriormente la Fiorentina visto che ci sono tre scontri diretti (Parma–Genoa, Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari). Vincendo contro il Milan, la squadra di Prandelli arriverebbe a 32 punti dopo 28 giornate: a queste condizioni, nessuna squadra è mai retrocessa.