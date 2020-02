La Fiorentina fa il pieno di DAZN: ecco quali partite verranno trasmesse sull’emittente streaming

Come sappiamo le partite di Serie A sono trasmesse da Sky e DAZN. Tutte le squadre, a girare, passano dalla nuova piattaforma streaming che ormai da due stagioni segue il campionato italiano con tre gare per weekend. Vediamo allora nel dettaglio quali partite della Fiorentina saranno trasmesse da DAZN: Fiorentina-Milan, Fiorentina-Brescia, Lazio-Fiorentina. Sono queste le tre gare della Viola che da qui al 15 Aprile verranno trasmesse dalla piattaforma streaming, mentre quelle successive non sono ancora state assegnate.