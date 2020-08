Grande soddisfazione per gli ex giocatori della Fiorentina, Renato Buso e Daniele Amerini. I loro figli sono entrati a far parte della famiglia viola e dalla prossima stagione giocheranno nella squadra viola dei nati nel 2012. Daniel e Lapo (questi i nomi rispettivamente di Buso e Amerini junior) cercheranno di ripercorrere, sia pur in ruoli diversi, il percorso fatto dai loro padri.

