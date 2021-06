La Fiorentina fa il prezzo per Lirola. Il punto su Caceres

Nonostante la volontà di Gattuso di valutarlo nel ritiro di Moena, il futuro di Pol Lirola potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. L’Olympique Marsiglia, dopo non averlo riscattato per i dodici milioni di euro pattuiti a gennaio, potrebbe tornare alla carica sul giocatore. Quest’ultimo, da parte sua, sarebbe contento di tornare in Ligue 1, in un club in cui si è trovato molto bene e che l’ha rigenerato dopo i deludenti diciotto mesi in riva all’Arno.

La Fiorentina, come si legge sulle pagine de La Nazione, chiede quindici milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra superiore rispetto al diritto di riscatto che è ormai scaduto. Da definire anche il futuro di Martin Caceres, il cui contratto scadrà tra pochi giorni: il rinnovo dell’uruguaiano, ad oggi, non è una priorità per il club viola.