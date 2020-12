La Fiorentina fa il punto di mercato: Il nome giusto può uscire da un tris di candidati. Ma attenzione a Pellè perché…

In attesa degli impegni di campionato con Verona (sabato a Firenze) e Juventus (martedì a Torino), in casa Fiorentina è il momento di fare il punto sul mercato che aprirà i battenti fra poco più di due settimane.

Su La Nazione si legge che in entrata il nome giusto, in alternativa a Cutrone, può uscire dal tris di candidati, Piatek (Hertha Berlino), Caicedo (Lazio) e Zaza (Torino).

Nel frattempo però sono rimbalzate voci relative a El Shaarawy che a gennaio farà un secondo tentativo per tornare in Italia, ma anche su Pellè. La posizione dell’attaccante ora in Cina è da tenere sotto osservazione anche per una ragione contrattuale; Pellè, infatti, sarà libero a costo zero dallo Shandong Taishan alla fine del mese, visto che il suo contratto scadrà il 31 dicembre.