La Fiorentina fa il tifo per Dazn

E’ testa a testa per i diritti tv del prossimo triennio (quello 2021-24), ma c’è un concorrente in netto vantaggio che si chiama Dazn. La Fiorentina ‘sta facendo il tifo’ per la piattaforma digitale che in questo momento ha dalla propria parte anche altri soggetti importanti oltre ai viola: da Juventus, Inter e Milan a Napoli e Roma, da Torino ad Atalanta e Lazio.

Offerta economica più vantaggiosa di quella dell’avversario, Sky. E poi anche la tecnologia, Dazn è maggiormente innovativa rispetto al competitor, con la distribuzione via satellite che si è bloccata. La visione digitale degli incontri non spaventa i club di Serie A che non temono problemi di segnale o lentezze nella fruizione delle stesse. Ormai siamo in una fase storica in cui soggetti come Netflix e Amazon Prime hanno raggiunto i milioni di abbonati.

910 milioni di euro, questo quello che mette sul piatto Dazn. Giovedì sarà il giorno della scelta.