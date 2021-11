La Fiorentina fa la big contro il Milan e vola a riprendere Lazio e Juve in zona Europa. Prima sconfitta per i rossoneri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria fantastica della Fiorentina, che trova un gran risultato contro una big, divenendo essa stessa big per una notte: prima sconfitta in campionato per il Milan, con Pioli che cade ancora contro Italiano. Un successo per 4-2 che vale quota 21 e il momentaneo quinto posto, a pari merito con Lazio e Juventus.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter, Atalanta 25, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Roma 19, Bologna 18, Empoli, Verona 16, Sassuolo, Torino, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.