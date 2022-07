La Fiorentina fa la spesa in casa del Torino e fa innervosire (anche) Juric

Non solo i tifosi granata che nelle ultime ore si sono riversati nei social per criticare Cairo per non essere riuscito a vincere Mandragora. Anche l’allenatore del Torino Ivan Juric ha dovuto incassare l’addio del suo mediano, sul quale contava molto in chiave futura. Sarebbe persino stato eletto capitano, al posto di Belotti, anche lui uscito dal Toro.

Adesso il tecnico croato rischia di dire addio anche a Praet, sempre nel mirino della Fiorentina, che lo sta trattando e potrebbe acquistarlo in via definitiva dal Leicester. Juric, scrive Tuttosport, è comunque attendista e si aspetta i primi colpi da Vagnati. Ma se non dovessero arrivare in tempo per il ritiro estivo, l’attendismo potrebbe trasformarsi in irritazione.