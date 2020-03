La Fiorentina fa programmazione: In attesa del sì di Chiesa scatta l’opzione Caceres

Programmazione. Sia pur nel marasma generale di questo periodo, è quella che sta provando a fare lo stesso la Fiorentina. La società, si legge su La Nazione, andrà a fare un primo punto sui movimenti relativi alla costruzione della squadra che verrà.

E in attesa di avviare una vera e propria trattativa per il prolungamento del contratto di Chiesa, c’è da registrare la volontà del club gigliato di far valere l’opzione relativa al rinnovo di Caceres, portando così la scadenza dal giugno 2020 a quello 2021.