La Fiorentina fa sbottare anche Cristiano Ronaldo: “Ieri prestazione scadente e risultato inaccettabile”

Non ci è andato per il leggero Cristiano Ronaldo, che ha commentato sui social la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina. Queste le parole del campione portoghese della Juventus: “Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020, un anno speciale per molti aspetti particolari. Ma questa non è una scusa per niente. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più coerente (…)“

0 0 vote Article Rating