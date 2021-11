La Fiorentina fa sul serio per Alvarez: Pronta la prima offerta al River Plate

Primo vero affondo in programma della Fiorentina per Julian Alvarez. La trattativa con il River Plate è tutta nelle mani di Nicolas Burdisso, che proverà a sfruttare i suoi contatti in Argentina per scavalcare il Milan nella corsa al talento dei Millionarios.

Sono due le novità, come riportato da La Nazione: la prima è che la Fiorentina sarebbe pronta a presentare un’offerta al River per Alvarez. Le cifre? Dieci milioni di euro subito e altrettanti a giugno. Dalla risposta del River Plate dipenderà poi la fase successiva del discorso, ovvero la trattativa per il contratto dell’attaccante e i possibili bonus da inserire.

Inoltre, sarà utile per capire anche lo stato dell’arte con il Milan, l’altro club italiano fortemente interessato all’argentino.