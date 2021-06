La Fiorentina fa sul serio per De La Cruz e i presupposti per trovare un accordo ci sono tutti. I dettagli della possibile trattativa

Questa mattina vi abbiamo parlato dell’interesse della Fiorentina per Nicolas De La Cruz, centrocampista offensivo del River Plate. Su questo fronte emergono ora nuovi dettagli che potrebbero giocare a favore del club viola nell’ambito di una possibile trattativa.

Stando a quanto raccolto da Fiorentinanews.com il River Plate starebbe cercando di piazzare il giocatore, il cui contratto scadrà a dicembre 2022. Una data non così distante, ragion per cui il club argentino non potrà chiedere più di 10 milioni.

Tra l’altro De La Cruz nutre la voglia di venire a giocare in Europa, e proprio per questo motivo il suo ultimo rinnovo di contratto è stato di appena un anno. La volontà del giocatore di vivere un calcio più competitivo unita a quella del River di liberarsene monetizzando quanto più possibile, fanno di De La Cruz un obiettivo concreto della nuova Fiorentina di Gattuso.