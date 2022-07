La Fiorentina fa sul serio per Kjaer, ma prima di tutto c’è da convincere il Milan

Dopo le prime voci di mercato trapelate ieri anche La Gazzetta dello Sport di oggi conferma che per la difesa la Fiorentina ha maturato l’idea Simon Kjaer. Il club gigliato ha effettuato un sondaggio per il 33enne totem difensivo del Milan , il quale, dopo il grave infortunio accusato al ginocchio nella gara contro il Genoa il 1° dicembre 2021, è quasi pronto a tornare sul campo.

Il Milan non sembra però intenzionato a mollare il centrale danese che ha un contratto fino al 2024. La Fiorentina vuole provarci fino in fondo, senza abbandonare altre piste che possono portare verso altre grandi realtà del calcio europeo per realizzare così un mercato più che importante