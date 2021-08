La Fiorentina fa sul serio per Orsolini: Il giocatore ha altre richieste, ma dà la sua priorità ai viola

La Fiorentina fa sul serio per Riccardo Orsolini. Su La Nazione viene ribadito il concetto che è lui uno degli obiettivi per rinforzare la pattuglia degli esterni offensivi da consegnare a Italiano.

Sul ragazzo c’è anche il Torino, ma i viola sono avanti anche perché il gradimento del tecnico gigliato non è di adesso. Per questo motivo il giocatore di proprietà del Bologna avrebbe dato priorità a Firenze come destinazione gradita.

Orsolini ha compiuto 24 anni lo scorso gennaio. E’ sempre stato ritenuto come uno dei giocatori più talentuosi tra gli italiani, ma ancora ha bisogno di una stagione fatta con continuità ad alti livelli per potersi imporre ed entrare stabilmente nel giro della nazionale maggiore.