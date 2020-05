La Fiorentina fa sul serio per Paquetà: pronta l’offerta al Milan con l’inserimento di una contropartita “pesante”

La Fiorentina fa sul serio per Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano del Milan, almeno a giudicare dal post dell’esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter. L’esperto di mercato, infatti, ha scritto la società viola sarebbe pronta ad inserire come contropartita nell’affare addirittura Pol Lirola, arrivato in riva all’Arno soltanto l’estate scorsa e in notevole crescita con Beppe Iachini, per arrivare al brasiliano. Inoltre, la società rossonera avrebbe chiesto informazioni per Federico Chiesa, ma i parametri sono troppo alte per le casse del club di Elliott.

