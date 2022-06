La Fiorentina fa sul serio per Pinamonti e l’attaccante gradirebbe la destinazione. I dettagli

Con Lukaku che sembra molto vicino al ritorno, l’Inter dovrà effettuare delle uscite sul fronte offensivo. Il prescelto per lasciare Milano sarà quasi sicuramente Andrea Pinamonti, di ritorno da una grande stagione con la maglia dell’Empoli.

Secondo quanto riporta Sportitalia, il Monza si sarebbe fatto avanti con convinzione per il giocatore che però non gradirebbe più di tanto la destinazione. Positivo invece il feedback di Pinamonti nei confronti della Fiorentina, che sembrerebbe voler fare sul serio. Anche il Torino ha manifestato interesse, ma la società viola potrebbe contare sulla volontà dell’attaccante per provare ad affondare il colpo.