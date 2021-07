La Fiorentina fa sul serio per Zaccagni: Quindici milioni di euro per poter battere la concorrenza

La Fiorentina fa sul serio per Mattia Zaccagni, lo scrive stamani il quotidiano La Nazione.

I viola contano sui buoni rapporti con il Verona, ribaditi anche dopo l’operazione Amrabat, per riuscire a chiudere questa operazione.

15 milioni di euro, cifra comprensiva di bonus, per il calciatore che è stato una delle rivelazioni messe in mostra dall’Hellas nell’ultimo campionato.

Per lo stesso Zaccagni si è riacceso anche l’interesse del Milan che lo aveva messo tra le possibili alternative in caso di cessione di Calhanoglu. Ma la Fiorentina si sente in grado di poter battere la concorrenza.