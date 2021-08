La Fiorentina fa uno-due nel giro di poche ore

Uno e due: nel corso del prossimo weekend la Fiorentina dovrebbe giocare due partite amichevoli a poche ore di distanza l’una dall’altra.

Oggi dovrebbero essere ufficializzati questi due test che serviranno al tecnico Italiano per poter rodare la squadra in vista del primo impegno ufficiale della stagione, ovvero l’esordio in Coppa Italia che ci sarà a Ferragosto.

Si comincerà sabato con la sfida all’Espanyol (ore 19, stadio Franchi), gara per la ‘Unbeatables Cup’, torneo che vedrà il coinvolgimento anche di Roma e Betis Siviglia e che prende il nome dall’associazione che sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Una partita che verrà giocata nel nome di Davide Astori e di Daniel Jarque, scomparso nel 2009 durante un ritiro dell’Espanyol a Coverciano.

La seconda amichevole dovrebbe andare in scena invece nella serata di domenica ed è in via di definizione.