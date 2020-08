La Fiorentina fa visita alla sede dell’Inter: La precisazione su Castrovilli

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra i dirigenti della Fiorentina e i colleghi dell’Inter all’interno della sede del club nerazzurro, a Milano. Lo scopo dell’incontro è stato quello di discutere del possibile prolungamento dei prestiti di Dalbert e Cristiano Biraghi: ad oggi, nonostante la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del club di Suning, non ci sono i margini per portare in fondo la trattativa.

A dispetto di quanto è uscito nelle ultime ore, Fiorentina e Inter non hanno parlato del futuro di Gaetano Castrovilli. Per Rocco Commisso il centrocampista pugliese è assolutamente incedibile: per lui è pronta la maglia numero 10 ed un sostanzioso rinnovo del contratto fino al 2025.