“La Fiorentina faccia ricorso, la partita è da ripetere. E’ da troppi anni che il club viola non è nella stanza dei bottoni”

Filippo Grassia, giornalista ed esperto di moviola, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Chiffi? E’ l’emblema del fallimento di Rizzoli. Non li sa allenare, manca coerenza negli stessi episodi che accadono in partite diverse. Non è possibile che in Serie A vengano fischiati il doppio dei rigori rispetto alla Premier League o in Bundesliga. Non c’erano né il rigore fischiato a favore della Lazio contro la Fiorentina, né quello di ieri. Dico di più: contro i biancocelesti gli errori di Fabbri e Mazzoleni al Var sono stati ancora più gravi. Oltre al rigore di Caicedo, c’erano anche i rossi per Bastos e Parolo. Tornando a ieri, mi chiedo come sia possibile che Chiffi non abbia fermato il gioco. E’ assurdo, alcune volte arbitri appena sfiorati dal pallone interrompono l’azione: poteva intervenire anche Mazzoleni dal Var, questo è un errore tecnico. Se alla Fiorentina cambia poco per la classifica, la vittoria della Roma penalizza il Milan. Mi auguro che la Fiorentina abbia fatto ricorso e che Chiffi se ne stia a casa fino al prossimo campionato. La partita va ripetuta e la coppia Nicchi-Rizzoli deve ammettere l’errore. Mazzoleni? Non è in malafede, ma semplicemente scarso. Ma il club di Commisso da troppi anni non è nella stanza dei bottoni, e non solo per quanto concerne le designazioni arbitrali”.

