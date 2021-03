La Fiorentina farà visita al Benevento: Inzaghi non vince dal giorno della “Strega” per antonomasia

Benevento-Fiorentina: partita per qualcuno “facile”, quanto meno sulla carta, ma per la verità oltremodo difficile, perchè capita in un momento in cui le certezze in casa viola sono ben poche. I sanniti non sono certamente la Juventus o l‘Inter, ma la classifica li appaia proprio alla squadra di Prandelli, a quota 26 punti.

Il cammino della squadra di Inzaghi però è stato diverso da quello della Fiorentina, visto che nella prima parte di stagione i giallorossi avevano sbalordito tutti sia per risultati che per gioco espresso in campo. Poi dal 2021 black out: Lapadula e compagni non vincono da ben dieci partite. Gli ultimi tre punti conquistati dalle “Streghe” risalgono proprio al giorno della strega per antonomasia, ovvero al giorno della befana, quando i campani liquidarono il Cagliari di Di Francesco grazie alle reti di Sau e Tuia.

Di li in avanti solo 5 punti in 10 gare, ed è per questo che la situazione di classifica si è complicata anche per la squadra neopromossa. Forte del risultato dell’andata (1 a 0, nel confronto degli scontri diretti), il Benevento probabilmente lascerà condurre la partita alla Fiorentina, pronto a colpire in contropiede, ma sabato al Vigorito si affronteranno due squadre affamate entrambe di vittoria.