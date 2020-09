La Fiorentina Femminile scherza col fuoco ma supera il Florentia grazie a bomber Sabatino. Le viola restano in vetta

Alle 17.45 la Fiorentina Femminile era impegnata in casa contro la Florentia San Gimignano, nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Un crocevia importante per le ragazze di Cincotta, chiamate a rispondere alle vittorie di Milan, Empoli e Sassuolo. La squadra di Cincotta riesce a prendersi i 3 punti ma non senza fatica. La sfida si sblocca al minuto 28, grazie ad un bel gol di testa di Marta Mascarello che sul secondo palo incorna il perfetto corner di Tatiana Bonetti. Terzo gol in 3 partite per la classe ’98. Al 32′ è 2-0 Fiorentina Femminile, ancora su azione di corner. Capitan Adami sul primo palo gira in rete il corner di Bonetti dalla destra e firma il raddoppio.

Partita tutt’altro che chiusa però perché al 40’ arriva un’ingenuità clamorosa di Breitner che con un intervento sconsiderato stende Re in area. Calcio di rigore per il Florentia e Cantore è perfetta dal dischetto, spiazza Schroffenegger e riapre tutto poco prima della fine del primo tempo. Al 62′ il Florentia perviene infatti al pareggio grazie a Martinovic. Errore in disimpegno di Vigilucci che svirgola malamente il rinvio e regala un assist splendido all’attaccante romana che insacca di testa: è 2-2. Al 73′ traversa clamorosa di Vigilucci che prova a rifarsi e per un pelo non ci riesce, sfortunata la giocatrice di Volterra che centra in pieno il legno a Tampieri battuta. All’81’ però il sorpasso arriva: giocata eccellente di Martina Piemonte che sforna un pallone pregevolissimo per Sabatino al centro dell’area di rigore, stop perfetto e tocco da rapace a spiazzare Tampieri. Gol del sorpasso e bomber Sabatino fa 6 in 3 gare. Le ragazze viola restano così in vetta a quota 9 punti dopo 3 gare, assieme a Juventus e Milan.