La Fiorentina Femminile alla ricerca del primo trofeo con Commisso: ecco le avversarie in Supercoppa

Dal 6 al 10 gennaio di disputerà a Chiavari la final four della Supercoppa TIMVISION che vedrà impegnate le prime quattro classificate della scorsa stagione in Serie A. In semifinale la Fiorentina il Milan, mentre le campionesse d’Italia della Juventus si troverà di fronte la Roma. Cambiato dunque il format della competizione che sostituirà la classica finale tra vincitore del campionato e della Coppa Italia. Le partite saranno in diretta su TIMVISION e Sky Sport. La Fiorentina Femminile è alla ricerca del primo trofeo femminile dell’era Commisso.

Programma partite:

Mercoledì 6 gennaio

Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) ore 12.30

Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª) ore 18.00

Domenica 10 gennaio

Finale ore 12.30