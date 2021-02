La Fiorentina Femminile batte anche il Napoli, supera Empoli e Roma e raggiunge il quarto posto

Bella vittoria della Fiorentina Femminile al Gino Bozzi contro il Napoli. Per le ragazze di Cincotta ha aperto le danze la solita Daniela Sabatino che al 31esimo ha trovato la rete del vantaggio. Nella ripresa il Napoli si fa male da solo con l’autorete di una rivedibile Huynh, che porta involontariamente il punteggio sul 2-0. 3 punti importanti per la formazione viola che in classifica stacca sia l’Empoli che la Roma e si porta al quarto posto a due punti dal Sassuolo. Fiorentina più forte anche delle pesanti assenze.

