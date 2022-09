La Fiorentina Femminile cade a Roma, ma rimane aggrappata alla testa della classifica. È solo la prima sconfitta per le ragazze di Panico

Ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Fiorentina Femminile, che comunque non si demoralizza e se la gioca con personalità. Le ragazze di Panico si arrendono alla Roma, una delle forze maggiori dell’intera Serie A che veniva peraltro dall’impegno in Champions League.

Come riportato da La Nazione, nessun dramma per le ragazze viola, che erano addirittura passate in vantaggio al Tre Fontane. La vittoria giallorossa in rimonta (con, tra l’altro, il gol dell’ex Giacinti a decidere la gara) nasce da un’ottima reazione dei padroni di casa; Fiorentina molto meglio, invece, nel primo tempo. La classifica rimane soddisfacente da guardare: insieme alla Sampdoria e proprio alla Roma, la Viola è prima.