La Fiorentina Femminile cerca di evitare la quarta sconfitta di fila ma a metà gara è bloccata a Verona

Unica Fiorentina in attività in questo week end è quella femminile di Antonio Cincotta, impegnata sul campo del Verona: a metà gara il punteggio è fermo sullo 0-0, in un match che dovrebbe servire quantomeno ad evitare il quarto k.o. di fila in campionato, piccolissimo obiettivo dopo che la classifica è diventata ormai dura da digerire, con un quinto posto e un anonimato che non erano certo nelle intenzioni di inizio stagione.