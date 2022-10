La Fiorentina Femminile cerca il riscatto direttamente sotto gli occhi del patron Commisso

Il primo k.o. stagionale, lo scorso week end contro la Roma, non ha scalfito il bell’avvio di campionato della Fiorentina Femminile, fin lì in testa a punteggio pieno: oggi, e in questi minuti in particolare, nuovamente in campo per la quinta giornata, in casa contro il Sassuolo. La formazione neroverde negli ultimi anni ha preso un po’ il posto della Fiorentina nelle parti alte della classifica ma è partita abbastanza piano. La gara si sta giocando a Sesto Fiorentino e sugli spalti c’è anche il patron Rocco Commisso, spesso al seguito di tutte le sue squadre.