La Fiorentina Femminile chiude la sua stagione al quarto posto: vittoria finale sul campo di San Marino ma peggior piazzamento recente

Ultima di campionato anche per la Fiorentina Femminile che chiuso il suo deludente campionato oggi pomeriggio, vincendo per 2-1 sul campo di San Marino Academy: il contemporaneo pareggio della Roma con il Napoli però ha reso utili i tre punti, al fine del sorpasso al quarto posto. A segno Quinn di testa su corner al 48′, quindi il raddoppio di Baldi al 50′ e poi la rete di Brambilla al 52′: per le ragazze viola si tratta però del peggior piazzamento in Serie A dall’anno di creazione della costola femminile da quella maschile.