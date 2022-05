La Fiorentina Femminile ci riprova per Giacinti, ma in pole per lei c’è la Roma

Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Rossonera Luca Maninetti, il futuro dell’attaccante del Milan Femminile Valentina Giacinti potrebbe non essere a tinte rossonere. La giocatrice classe ’94 ha giocato l’ultima parte di stagione in prestito alla Fiorentina, che sarebbe interessata a rinnovare ancora il prestito.

In pole per Giacinti, però, al momento ci sarebbe la Roma, che vuole aggiudicarsi la bomber azzurra. Il suo contratto co il Milan scadrà il 30 giugno 2024.