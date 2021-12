Impegno di campionato stavolta per la Fiorentina Femminile, in casa contro il Pomigliano che ai nastri di partenza era davanti alla squadra viola. All’intervallo doppio vantaggio per la formazione di Patrizia Panico, avanti al 44′ grazie al rigore trasformato da Sabatino, dopo un palo colpito poco prima da Catena. Neanche un minuto e dall’affondo di Montecchi, arriva il tocco sotto misura di Lundin per il 2-0 che per il momento fa la differenza e significherebbe sorpasso al settimo posto.