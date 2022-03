La Fiorentina Femminile continua a scherzare col fuoco e perde anche a Genova: classico gol dell’ex di Martinovic

E’ arrivata ancora una sconfitta per la Fiorentina Femminile, battuta anche dalla Sampdoria di Antonio Cincotta a Bogliasco: 2-0 il finale per le ragazze blucerchiate, con i gol di Wagner al 36′ e Martinovic, ex viola, al 40′. Una beffa dopo l’altra per la squadra viola che per altro nel computo delle occasioni era stata tutt’altro che inferiore, colpendo anche una traversa nel secondo tempo con Giacinti. La classifica resta drammatica per la squadra viola, che è a pari punti con l’Empoli, entrambi una lunghezza avanti rispetto al Napoli, la prima delle formazioni ad oggi in zona retrocessione.