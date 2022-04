La Fiorentina Femminile continua la sua marcia malinconica: sotto di due reti in casa dell’Inter

Altro primo tempo molto complicato di questa stagione per la Fiorentina Femminile: la squadra della Panico è sotto di due reti sul campo dell’Inter e sembra non riuscire mai, mai, mai a dare un segnale di vita o di riscossa. Viola sotto già dopo 6 minuti con Pandini, che poi raddoppia al 20′: tutto facile per le nerazzurre mentre la Fiorentina cerca una reazione per rimettere in piedi la gara ma soprattutto spera in notizie positive dal match tra Napoli (a -3) e Lazio: per ora avanti le ospiti situazione in zona salvezza intatta.