La Fiorentina femminile è in crisi nera: ipotesi ritiro

Ieri è arrivata un’altra sconfitta per la Fiorentina femminile di Patrizia Panico contro la Sampdoria dell’ex Cincotta per 2-0. Delusione e amarezza per una stagione che poteva essere quella del riscatto, con una rosa che, sulla carta, è tutt’altro che da quart’ultimo posto in classifica. Adesso anche l’Empoli ha staccato le viola con la vittoria di ieri e la squadra gigliata si trova attualmente al nono posto, sempre a +1 sul Napoli terzultimo. Le partenopee però oggi scenderanno in campo contro il Milan e l’incubo (speriamo di no) potrebbe realizzarsi per la Fiorentina.

La stagione deve ancora dire la sua fino in fondo, ma c’è da cambiare subito marcia. Per questo la società viola sta valutando di portare in ritiro le calciatrici viola.