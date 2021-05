La Fiorentina Femminile è interessata a un attaccante del Manchester United, che a Firenze potrebbe ritrovare una ex compagna

Secondo quanto riportato da Tuttocalciofemminile ci sarebbe anche la Fiorentina Femminile (oltre a Juventus e Roma) tra le squadre interessate all’attaccate scozzese del Manchester United Jane Ross. La giocatrice vorrebbe lasciare l’Inghilterra per recarsi in Italia, ma ancora non ci sono vere e proprie trattative. A Firenze Ross ritroverebbe Tessel Middag, giocatorice viola con la quale nel 2018 si trasferì dal Manchester City al West Ham.