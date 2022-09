La Fiorentina Femminile è super anche a Roma per il momento: gran gol di Catena

Intervallo del quarto match di campionato per la Fiorentina Femminile, impegnata a Roma in una gara molto complicata visto il valore delle giallorosse. Al 45′ avanti la squadra viola per 1-0 grazie a un gran gol di Michela Catena al 25′: un destro a girare, con traiettoria beffarda che si è insaccato alle spalle del portiere. La squadra di Panico fin qui ha vinto le prime tre gare di campionato.