La Fiorentina Femminile espugna Pomigliano: decisiva anche Baldi con un rigore parato nel finale

Altro successo per la Fiorentina Femminile, che sembra aver aperto la stagione in modo diametralmente opposto rispetto alla scorsa: successo per 1-0 in casa del Pomigliano grazie alla rete di Mijatovic al 45′ del primo tempo, su assist di Monnecchi. Nella ripresa partita molto più aperta e divertente: occasione sprecata da Sabatino per la Fiorentina e da Corelli per le padrone di casa. A dieci minuti dal termine poi, rigore per il Pomigliano ma grande intervento di Baldi che respinge il tiro di Taty. Nel finale poi chance anche per Catena e poi il rosso a Fusini, con la Fiorentina che amministra la superiorità fino al fischio finale. La squadra viola segue in classifica l’Inter, che ha vinto contro il Milan nel derby.