La Fiorentina Femminile ne fa tre e si aggiudica una partita pazza contro l’Inter

Finita da poco la sfida tra Inter e Fiorentina Femminile, giocata al Giacinto Facchetti di Milano.

La partita non si era aperta bene per le ragazze di Cincotta (tornato in panchina dopo essere tornato negativo al Covid-19) con il vantaggio nerazzurro grazie alla rete di Marinelli nel primo minuti di gioco. A rimettere la gara in parità ci ha pensato Greta Adami con un gran tiro dalla distanza al 26esimo del primo tempo. Nel secondo tempo la solita Daniela Sabatino si procura e realizza il rigore per l’1-2 Fiorentina. Brivido poco dopo per le ragazze viola con un penalty assegnato anche all’Inter poi sbagliato da Tarenzi. L’attaccante nerazzurra si fa perdonare al 78esimo quando realizza il gol del 2-2. All’84esimo altro ribaltone: la viola Middag trova il suo secondo gol consecutivo e porta il punteggio sul 2-3. Finisce così una partita pazza!

Con questa vittoria la Fiorentina Femminile aggancia a 20 punti l’Empoli al quarto posto.