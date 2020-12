La Fiorentina Femminile perde anche con il Milan e la vetta è lontanissima. Ora la consolazione della Champions League

Quarto stop in campionato per la Fiorentina Femminile, che cede anche in casa contro il Milan in uno scontro che ormai non è neanche così diretto, vista la distanza in classifica: addirittura 11 punti. La squadra di Cincotta ha perso 1-0 con la rete di Spinelli dopo otto minuti del primo tempo. Rossonere che raggiungono momentaneamente la Juventus in testa, mentre la Fiorentina resta a quota 13, quinta, con la possibilità di scalare addirittura al settimo posto. Il tutto a cinque giorni dall’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, contro lo Slavia Praga.

