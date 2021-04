La Fiorentina Femminile perde con la Roma e vanifica anche l’avvicinamento al quarto posto

Stagione ormai con poco da raccontare per la Fiorentina Femminile, decisamente deludente sul territorio nazionale dove la lotta per lo scudetto è sempre stata un miraggio, così come la qualificazione in Champions League (data dal secondo posto). Oggi le ragazze di Cincotta hanno perso la loro ottava partita in campionato, in casa contro la Roma: è finita 2-1, con le giallorosse che hanno colpito addirittura quattro legni.

Nel primo tempo il vantaggio a sorpresa della Fiorentina firmato da Sara Baldi al 21′, nella ripresa invece la rimonta con il rigore di Giugliano al 66′ e la rete di Serturini al 69′. Si allontana così definitivamente anche la magra consolazione dell’avvicinamento al quarto posto, con l’Empoli che ora può scavalcare la squadra viola.