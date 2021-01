K.o. per la Fiorentina Femminile, che oggi era impegnata nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia sul campo dell’Inter: vittoria per le nerazzurre, sconfitte invece in entrambe le sfide di campionato. E’ finita 2-0 con i gol di Bartanova al 27′ e Moller al 43′: squadra viola che tra due settimane dovranno cercare una piccola impresa per ribaltare lo svantaggio.

