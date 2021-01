La Fiorentina Femminile ricomincia con il piede giusto in campionato: arriva la vittoria contro il San Marino

Una partita complicata, più del previsto, quella che la Fiorentina Femminile ha affrontato oggi contro il San Marino. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus le ragazze di Cincotta ricominciano però con il piede giusto in campionato con la vittoria di oggi per 3-1. Il vantaggio arriva con la rete di Middag al 68esimo. Il San Marino però pareggia i conti su rigore grazie a Barbieri. All’86esimo però ci pensa Sara Baldi a riportare in vantaggio la squadra viola. La solita Sabatino chiude i giochi allo scadere siglando il -1 finale. La Fiorentina raggiunge al quinto posto l’Empoli a 17 punti.

