Giornata dura per la Fiorentina Femminile che sta perdendo in casa contro l’Inter Women’s al ‘Franchi’: nerazzurre avanti per 2-1, dopo il doppio vantaggio del primo tempo siglato dalla ex Bonetti e da Simonetti. A fine frazione poi il rosso diretto per Breitner dopo un fallo da dietro piuttosto duro.

Fiorentina che invece a inizio ripresa è riuscita a riaprire la gara con la rete della solita Sabatino.