La Fiorentina Femminile saluta una sua protagonista, Neto: “Non abbiamo centrato gli obiettivi ma ringrazio Firenze”

Due anni deludenti per lei e per la Fiorentina, lontanissima dal vertice e quasi retrocessa al termine dell’ultimo campionato. Claudia Neto, nazionale portoghese e centrocampista viola, ha salutato così Firenze affidandosi al suo profilo Instagram:

“La mia tappa alla Fiorentina è giunta al termine. Sono stati due anni di apprendimento e di ostacoli da superare anche se i miei obiettivi al club non sono stati raggiunti. Vorrei ringraziare la Fiorentina per il modo in cui mi ha accolto e si è presa cura di me. Vi auguro il massimo successo. Forza Viola”.