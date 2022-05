La Fiorentina Femminile torna alla vittoria: decisiva una rete della solita Sabatino. Adesso le Viola sono ufficialmente salve!

La Fiorentina Femminile di Patrizia Panico oggi affrontava in trasferta il Pomigliano in uno scontro diretto per mantenere la categoria. Al Gobbato l’incontro è terminato 0-1 .

Nella prima frazione, le Viola sono partite subito forte, sbloccando il match già al terzo minuto grazie alla sempre eterna Daniela Sabatino, che ha ribadito in rete la respinta del portiere avversario su un tiro di Vero Boquete. Dopo una decina di minuti, è venuto giù il diluvio a Pomigliano d’Arco (Napoli), condizionando pesantemente il terreno di gioco. Alla mezz’ora l’occasione di allungare il risultato: Catena viene atterrata in area, ma Sabatino dal dischetto spedisce sul palo. All’intervallo è finita 0-1 per le ragazze di Panico.

Nella ripresa, la coach Panico viene ammonita, il nervosismo è palpabile, ma le giocatrici continuano a spingere e trovano un altro legno con Catena. Le avversarie però controbattono e colpiscono un palo allo stesso modo. Dopo 4′ di recupero però la vittoria torna a Firenze, la Fiorentina supera le padroni di casa e respira sulla zona retrocessione.

La vittoria del Napoli, diretta concorrente delle Viola, non cambia la sostanza: dato che all’ultima giornata ci sarà Napoli-Pomigliano, la squadra di Panico è ufficialmente salva!